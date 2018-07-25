Во Львове появилась в продаже мягкая игрушка в виде Гитлера

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Во Львове появилось предложение о продаже мягкой игрушки в виде Адольфа Гитлера. Об этом сообщает "Украина.ру".
Также портал обратил внимание на то, что в описании товара продавец назвал главу нацистской Германии "великим вождем".
Ранее депутата Львовского городского совета от националистической партии "Свобода" и по совместительству учительницу истории Марьяну Батюк уволили из школы за поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера. После этого жители Львова устроили в поддержку Батюк акцию, участие в которой приняли около двухсот человек.