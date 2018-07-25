Femen не связывает смерть своей основательницы с деятельностью движения

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Движение Femen продолжит свою работу после смерти одной из трех основательниц Оксаны Шачко и не связывает ее смерть с деятельностью организации, сообщили РИА Новости среду в пресс-службе Femen.

Во вторник представительница движения Инна Шевченко сообщила, что одна из трех основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Она оставила предсмертную записку. Шачко стояла у истоков движения Femen, появившегося в 2008 году на Украине.

"Причины (самоубийства – ред.) пока что не известны. По нашей информации, это не связано с деятельностью в организации, или с конфликтом с Инной Шевченко (представительница движения – ред.)", — сообщили в комментарии агентству. По информации движения, Femen продолжит свою деятельность после смерти Шачко.

При этом в организации затруднились сообщить, когда и где похоронят основательницу движения.

"Сейчас разбираемся с этим. Скорее всего, доставим тело в Украину", — отметили в пресс-службе.

Активистки движения, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру. Его филиалы появились и в ряде других государств.