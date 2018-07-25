В Греции задержали четырех человек, подозреваемых в мародерстве при пожарах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полиция Греции задержала четырех человек по подозрению в мародерстве в одном из поселений к востоку от Афин, серьезно пострадавшем в результате лесных пожаров, сообщает Sputnik Греция.
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.