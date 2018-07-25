В Греции задержали четырех человек, подозреваемых в мародерстве при пожарах

Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года

Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полиция Греции задержала четырех человек по подозрению в мародерстве в одном из поселений к востоку от Афин, серьезно пострадавшем в результате лесных пожаров, сообщает Sputnik Греция.

По данным издания, четыре человека в возрасте от 22 до 26 лет были задержаны в населенном пункте Неос Вутзас после того, как они проникли в дом к эвакуированным в связи с пожарами.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.