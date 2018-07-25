Пучдемон решил продолжить политическую деятельность в Бельгии

БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон сообщил журналистам, что возвращается из Германии в Бельгию, где продолжит заниматься политикой.
"На этой неделе я вернусь в Бельгию, где я находился до отъезда в Германию. Я собираюсь продолжать свою политическую работу из Бельгии, потому что там находятся наши основные представительства", — заявил Пучдемон журналистам в Берлина.
Он выразил благодарность "всем немцам, которые приняли его с большой сердечностью и глубоким уважением".
В предварительном заключении находятся бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие советники женералитета Рауль Ромева, Долорс Басса, Жоаким Форн, Жорди Туруль и Жозеп Руль, экс-спикер парламента Карме Форкадель, бывший глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес и глава другой общественной организации Omniun Cultural Жорди Куишар.
Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением сроком от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.