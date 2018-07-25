Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Пакистане

Офицеры безопасности рядом с местом взрыва избирательного участка в городе Кветта в Пакистане. 25 июля 2018

Офицеры безопасности рядом с местом взрыва избирательного участка в городе Кветта в Пакистане. 25 июля 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан), жертвами которого, по последним данным, стали более 30 человек, передает телеканал Geo TV.

Как сообщалось ранее, взрыв совершил террорист-смертник, который собирался атаковать один из избирательных участков, открывшихся в среду по случаю общенациональных выборов. На входе в участок его остановили сотрудники полиции, после чего боевик активировал находившееся при нем взрывное устройство. Вскоре на место прибыла бригада саперов, которая обнаружила на останках террориста неразорвавшуюся гранату.

Согласно последним данным, в результате теракта погиб 31 человек, не менее 35 получили ранения различной степени тяжести. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницы. Среди погибших — пятеро полицейских.

В Пакистане в среду проходят всеобщие выборы в Национальную Ассамблею (нижнюю палату парламента), а также в региональные законодательные органы страны. Участки по всей стране открылись в 08.00 по местному времени (06.00 мск) и будут функционировать на протяжении 10 часов до 18.00 (16.00 мск). В общей сложности, по данным избиркома, свой голос смогут отдать порядка 105 миллионов граждан.

* Террористическая организация, запрещена в России