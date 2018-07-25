В Египте перевернулась маршрутка, пострадали 11 человек

© AFP 2018 / Mohamed El-Raai В Египте 25 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Маршрутный микроавтобус перевернулся в Египте на трассе Суэц-Каир, пострадали 11 человек, сообщает новостной портал "Йоум7".

По данным дорожной полиции, ДТП произошло из-за превышения скорости: водитель не справился с управлением, машину занесло, и она перевернулась.

Пострадавших доставили в больницу.