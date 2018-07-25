Число погибших во время пожаров в Греции возросло до 79

Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. 23 июля 2018 года

Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. 23 июля 2018 года

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 79 человек, сообщил Sputnik Греция.

Ранее сообщалось о 74 погибших. Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.