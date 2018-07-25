БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Европарламент может призвать Молдавию ускорить принятие закона об особом статусе Гагаузии, такое предложение содержится в проекте резолюции, подготовленном комитетом по международным делам ЕП.

"Европарламент призывает молдавские власти предпринять дополнительные усилия по обеспечению скорейшего и окончательного принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии", — говорится в проекте резолюции о ходе реализации соглашения об ассоциации с Молдавией.

Поправки и замечания к проекту должны быть внесены к 7 сентября.

В мае этого года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что законопроекты, которые касаются особого статуса региона Гагаузии, должны быть приняты парламентом республики в срочном порядке.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

После подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Большинство также поддержали идею "отложенного статуса автономии". Власти Молдавии не признали этот плебисцит.