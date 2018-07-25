Число погибших при взрыве на западе Пакистана возросло до 28

Офицеры безопасности рядом с местом взрыва избирательного участка в городе Кветта в Пакистане. 25 июля 2018

Офицеры безопасности рядом с местом взрыва избирательного участка в городе Кветта в Пакистане. 25 июля 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) в день общенациональных выборов достигло 28 человек, еще не менее 30 получили ранения, пишет местная газета Express Tribune.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 30 пострадавших.

Согласно последним данным, взрыв совершил террорист-смертник, который собирался атаковать один из избирательных участков. На входе в здание его остановили сотрудники полиции, после чего боевик активировал находившееся при нем взрывное устройство. Вскоре на место прибыла бригада саперов, которая обнаружила на останках террориста неразорвавшуюся гранату.

Как информирует газета, среди погибших пятеро сотрудников полиции. Место теракта оцеплено. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницы.

Пока ни одна из действующих в Пакистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение в Кветте.

В Пакистане в среду проходят всеобщие выборы в Национальную Ассамблею (нижнюю палату парламента), а также в региональные законодательные органы страны. Участки по всей стране открылись в 08.00 по местному времени (06.00 мск) и будут функционировать на протяжении 10 часов до 18.00 (16.00 мск). В общей сложности, по данным избиркома, свой голос смогут отдать порядка 105 миллионов граждан.