ЕС может продолжить поддержку гражданского общества в Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. ЕП может призвать власти Евросоюза продолжить выделять средства на финансирование гражданского общества, СМИ и местных органов власти в Молдавии, несмотря на принятое ранее решение заморозить предоставление макрофинансовой помощи республике, говорится в подготовленном комитетом по международным делам проекте резолюции.

Ранее миссия ЕС в Молдавии сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева. Кроме того, в начале июля ЕП одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдавии, а также с предложением увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

"ЕП подтверждает свою позицию, что любое решение о будущих макрофинансовых выплатах должно приниматься только после парламентских выборов и при условии, что они проводятся в соответствии с международно признанными стандартами…, а также, что выплата всех бюджетных программ поддержки должна оставаться приостановленной, пока не произойдет существенного улучшения демократических стандартов", — говорится в проекте резолюции о реализации соглашения об ассоциации с Молдавией.

При этом в проекте содержится пункт о том, что ЕП "призывает ЕК и европейскую внешнеполитическую службу продолжать перераспределение средств для поддержки гражданского общества в Молдавии, в частности свободных и независимых СМИ, а также частного сектора и местных органов власти, и координировать усилия с другими организациями, такими как Международный валютный фонд (МВФ), для обеспечения большей согласованности с точки зрения условий финансовой помощи".

Поправки и замечания к проекту должны быть внесены к 7 сентября.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены их требования.