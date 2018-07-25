Президент Южной Кореи распорядился направить группу спасателей в Лаос

Последствия прорыва плотины ГЭС в провинции Аттапы на юге Лаоса. 24 июля 2018

Последствия прорыва плотины ГЭС в провинции Аттапы на юге Лаоса. 24 июля 2018

ТОКИО, 25 июл — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился направить группу спасателей в Лаос, где разрушение построенной южнокорейскими компаниями плотины привело к человеческим жертвам, сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель президентской администрации Ким Ый Гём.

"Президент Мун Чжэ Ин 25 июня дал указание правительству принять действенные меры, в том числе направить экстренную группу спасателей в Лаос", — сказал он.

Трагедия произошла из-за дождей в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы на юге Лаоса. Прорыв строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной привел к наводнению, в результате которого оказались затоплены шесть деревень, более 40 человек погибли, около 200 считаются пропавшими без вести.

Строительство плотины велось при участии южнокорейских компаний SK E&C и Korea Western Power. Ее представители также заявили, что направятся в Лаос для выяснения обстоятельств трагедии и оценки возможности устранения ущерба.

Масштабы помощи пострадавшим районам со своей стороны правительство Южной Кореи определит на совещании правительства.