Таиланд направил в Лаос спасателей для помощи пострадавшим от наводнения

БАНГКОК, 25 июл — РИА Новости. Группы таиландских спасателей с плавсредствами, медицинским оборудованием и предметами первой необходимости направлены в лаосскую провинцию Аттапы для помощи пострадавшим от наводнения, вызванного прорывом строящейся плотины гидроэлектростанции, сообщает таиландский телеканал Thai PBS.

Сообщается, что решение о направлении групп спасателей приняли губернаторы нескольких провинций Таиланда, граничащих с Лаосом или находящихся вблизи лаосской границы. Группы из 30-40 спасателей с моторными лодками, скутерами, медицинскими комплектами первой помощи, лекарствами, предметами первой необходимости, питьевой водой, сухими пайками и одеждой отправились в среду в Лаос из провинций Накхон Ратчасима, Кхонкен, Удон и других провинций северо-востока страны, сообщает телеканал.

Катастрофа произошла в понедельник в районе Санамсай провинции Аттапы, находящейся на юге Лаоса и граничащей с Вьетнамом и Камбоджей. После прорыва строящейся дополнительной плотины ГЭС Сепиан-Се Нам Ной произошло наводнение, в результате которого оказались затоплены шесть из 42 деревень района Санамсай ("деревня" в Лаосе — наименьшая административно-территориальная единица).

Официальных данных о количестве погибших пока не поступало, однако лаосское государственное новостное агентство КПЛ сообщило во вторник о наличии жертв и сотнях пропавших без вести. Агентство также сообщило, что в результате наводнения более 6,6 тысячи человек остались без крова. Мировые СМИ в среду сообщают о 19 погибших, вьетнамское информационное агентство ВНА называет цифру 28 погибших, в то же время страница в социальной сети Facebook, принадлежащая лаосско-таиландской волонтерской группе, которая собирает в Лаосе, Таиланде и США средства для оказания помощи пострадавшим, сообщала в среду о 70 погибших.

По непроверенным данным, поступившим от лаосских волонтеров, работающих на месте катастрофы, из-за недостаточного количества плавсредств в районе бедствия все еще продолжается эвакуация около 3 тысяч человек, находящихся на горных склонах и крышах своих затопленных домов.