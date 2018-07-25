Закрытый из-за жары аэропорт Ганновера возобновил работу

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Международный аэропорт в немецком городе Ганновер (федеральная земля Нижняя Саксония) возобновил свою работу с 6:00 утра по местному времени (8:00 мск), говорится в сообщении воздушной гавани.

Аэропорт прерывал работу накануне из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Германии. Пассажирам, приехавшим в аэропорт, было рекомендовано вернуться домой и узнавать о статусе своего рейса в авиакомпании.

"Доброе утро. Мы готовы к работе. С 6 утра рейсы возобновляются", — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Аномальная жара, которая установилась в Германии в прошлые выходные, продлится как минимум две недели. Синоптики прогнозируют, что к выходным температура воздуха в центральных регионах повысится до плюс 37 градусов по Цельсию.