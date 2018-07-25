"Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Reddit обсуждают видео, на котором сталевар голыми руками прикасается к раскаленному жидкому металлу, не получая после этого ожогов и повреждений.

"Кто-нибудь вообще видел, как умирают русские?" — подписал пост автор дискуссии.

"Должно быть, он не обжегся, потому что движения были быстрыми, но я полагаю, что на следующее утро его лицо было бы алым. Трудно передать, насколько горяча эта штука (струя раскаленного металла — Прим. ред.). Находиться рядом с ней это примерно то же самое, что и залезть в бойлер. Бойлер на стероидах, если бы такое было возможно", — пишет другой участник обсуждения.

За сутки пост американца набрал более 50 тысяч одобрений, однако автор допустил ошибку. На самом деле герой ролика — не "бессмертный русский", а армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди. Свое видео он опубликовал в 2016 году, однако популярность ролик обрел только два года спустя.

Мгдсян действительно прикоснулся к жидкому металлу и не получил ожогов. Это объясняется эффектом Лейденфроста, при котором жидкость в контакте с телом, значительно более горячим, чем точка кипения этой жидкости, создает изолирующий слой пара, предохраняющий жидкость от быстрого выкипания. Пар способен на долю секунды защитить кожу от ожога.