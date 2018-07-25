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Спасенные из пещеры в Таиланде дети и тренер стали монахами

(обновлено: 08:56 25.07.2018)
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© REUTERS / Chiang Rai Prachanukroh Hospital AND Ministry of Public HealthДвенадцать членов футбольной команды и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде. 14 июля 2018Двенадцать членов футбольной команды и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде. 14 июля 2018
© REUTERS / Chiang Rai Prachanukroh Hospital AND Ministry of Public Health

БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Одиннадцать из двенадцати подростков, игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", и их тренер, спасенные из затопленной десятикилометровой пещеры в Таиланде, где они провели более двух недель, в среду на торжественной церемонии были посвящены в буддийские послушники и монахи.

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 15 июля 2018
© AP Photo / Vincent Thian
Таиландские подростки заявили, что были десять дней в пещере совсем без еды

Церемонию, которая проходила в буддийском монастыре Ват Пхра Тхат Дой Тунг, одном из крупнейших монастырей провинции Чианграй, транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS.

Одиннадцать подростков и тренер, которые накануне прошли необходимую перед вступлением в монашескую сангху (общину) процедуру острижения и бритья волос и бровей, на церемонии в среду получили в дар монашеские желто-оранжевые одежды и плошки для сбора подаяния. Старшие монахи нескольких монастырей одели ребят и их тренера в монашеские робы под пение мантр в присутствии их родных и множества гостей церемонии, среди которых были губернатор провинции Чианграй и высокопоставленные чиновники из нескольких провинций северного Таиланда, а также спасатели, врачи и боевые пловцы ВМС Таиланда, участвовавшие в операции по их спасению, передает канал.

Из пещеры Тхам Луанг были спасены двенадцать юных футболистов и их тренер, однако один из подростков по вероисповеданию христианин, и поэтому он присутствовал на церемонии только как зритель.

Подростки были посвящены в послушники, а не в монахи, так как для каждого из них посвящение в члены сангхи было первым в жизни. Тренер команды Эккапхон Чантхавонг, выросший в монастыре и прошедший послушничество еще в детстве, был посвящен в монахи, отмечает канал.

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 16 июля 2018
© REUTERS / Tyrone Siu
Запертые в пещере в Таиланде подростки прокопали пятиметровый туннель

В буддизме ветви Тхеравада, который исповедуют в Таиланде, все мужчины обязательно совершают временный монашеский постриг как минимум один раз в жизни, в подростковом возрасте. Также в Таиланде принято временно постригаться в монахи после смерти кого-либо из близких. Часто мужчины в Таиланде постригаются, чтобы обрести душевный покой и восстановить психическое равновесие медитациями и молитвами после тяжелых переживаний и стрессов – катастроф, участия в военных конфликтах, серьезных жизненных неудач. В государственной и военной службе в Таиланде существует система специальных отпусков сроком до одного года для временного принятия монашеского сана.

Часто постригаются и ради накопления положительной кармы для другого человека, чаще всего – после смерти родителей или людей, к которым испытывают глубокую благодарность.

Фотография пропавших членов детской футбольной команды и их тренера, пропавших в пещере в Таиланде. Архивное фото
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Спасатели рассказали, как тренер помог выжить подросткам в пещере

Чианграйские юные футболисты и их тренер приняли монашество ради накопления положительной кармы для погибшего при их спасении бывшего старшего сержанта ВМС Таиланда, боевого пловца Самана Кунана, за его подвиг посмертно произведенного королем Таиланда в капитаны третьего ранга и награжденного Орденом Белого Слона, одним из высших орденов королевства. Большой портрет Самана Кунана занимал центральное место на церемонии, на которой присутствовала вместе с коллегами погибшего, боевыми пловцами, и его вдова.

Подростки проведут в монастырях провинции Чианграй в качестве послушников девять дней, в то время как их тренер останется монахом на целый год, передает канал.

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