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Бывший пресс-секретарь Трампа вспомнил в мемуарах о своих худших моментах

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© 2018 Associated Press Brendan SmialowskiШон Спайсер. Архивное фотоШон Спайсер. Архивное фото
© 2018 Associated Press Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь президента США Шон Спайсер с похвалой отозвался в своих мемуарах о Дональде Трампе, хотя и назвал его эксцентричным политиком. Спайсер также вспомнил о своих худших моментах на посту пресс-секретаря.

Шон Спайсер. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
СМИ: в США допросили бывшего пресс-секретаря Трампа

Книга "Брифинг: политика, пресса и президент" вышла в США во вторник, она была приурочена к первой годовщине отставки Спайсера, который продержался на своем посту около полугода.

По словам Спайсера, Трамп является уникальным политиком. "Я не думаю, что мы когда-нибудь еще увидим кандидата, подобного Дональду Трампу. Его взвинченной деятельности могут подражать немногие. Он настоящий единорог верхом на единороге, скачущем через радугу", — пишет Спайсер. Единорог в английском языке используется как символ уникальности.

При этом Спайсер признает, что Трамп может быть сам себе врагом. "Он способен нанести поражение кому угодно, в том числе и себе самому", — пишет Спайсер. "Он расчетливый и неугомонный, харизматичный, но эксцентричный", — говорится о Трампе в другой части книги.

Спайсер вспоминает худшие моменты своей работы в Белом доме. Так, на первом же брифинге вечером 20 января 2017 года Спайсер заявил СМИ, что на инаугурацию Трампа пришло намного больше людей, чем на приведение к присяге его предшественника Барака Обамы. Агрессивная манера Спайсера и активная перепалка со СМИ сразу же вызвали многочисленные пародии, и затем почти каждый брифинг Спайсера проходил в конфронтационной манере.

Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2018 / Martin Bureau
Обама раскритиковал политику США, намекнув на Трампа
"Задним числом я думаю, что нужно было снизить накал и не так серьезно оспаривать мотивацию вопросов СМИ. Фактчекеры заявили, что на мне горели штаны (то есть Спайсер открыто лгал — ред.), критики моды издевались над моим светло-серым полосатым костюмом и тем, как он облегал мою шею. Мое первое появление в зале для пресс-брифингов задало неприятный прецедент — воинственная пресса, которой противостоит столь же воинственный пресс-секретарь", — признает Спайсер.

Бывший пресс-секретарь еще раз покаялся в своем самом известном "ляпе", когда он в тираде против президента Сирии Башара Асада заявил, что даже Адольф Гитлер будто бы не использовал химическое оружие против собственного народа. На самом деле нацисты использовали газ для умерщвления евреев и других узников концлагерей, многие из которых были гражданами Германии. Спайсер признает, что бывалые люди советовали ему вообще никогда не упоминать Гитлера публично, но он забыл об этом совете, за что и поплатился.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бреннана могут допросить в конгрессе после слов о "предательстве Трампа"
Спайсер рассказал, что поводом для его отставки стало назначение Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям. Спайсер находился со Скарамуччи в плохих отношениях и не хотел работать под его началом. Сам Скарамуччи удержался на этой должности всего 10 дней и лишился поста после того, как в телефонном разговоре с журналистом непечатно обругал целый ряд высокопоставленных чиновников Белого дома.

Еще одной причиной своей отставки Спайсер называет то, что пресса обсуждала его самого, а не повестку дня Трампа, которую он должен был до нее доносить. По его словам, он сказал Трампу: "Господин президент, пресс-секретарь должен рассказывать историю президента. Но с первого дня я сам стал историей, которую рассказывают".

"Правильно или нет, отношение ко мне уже сложилось. Не было возможности начать с начала", — признает Спайсер.

Книгу Спайсера порекомендовали консервативные телеведущие Шон Ханнити и Мегин Келли. На крупнейшем сайте Amazon книга за первый день собрала 23 рецензии читателей, 60% из которых поставили книге лишь одну звезду из пяти. Первые рецензенты жалуются, что книга коротка, и спорных фактов в ней не меньше, чем в брифингах Спайсера.

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