В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Власти Сальвадора объявили во вторник тревогу из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на страну.

"Объявлен "оранжевый" уровень тревоги в 12 департаментах и "красный" – в 143 муниципалитетах, пострадавших от потерь при производстве кукурузы из-за экстремальной метеорологической засухи, чтобы начать доставку гуманитарной помощи", — говорится в коммюнике генерального управления гражданской обороны Сальвадора.

По данным управления, засуха продолжается без перерыва уже 29 дней как минимум в 10 департаментах страны.