МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил ответное письмо будущему президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, в котором настаивает на скорейшем завершении переговоров по модернизации Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА.

Ранее свое послание Трампу направил сам Обрадор, призвав главу США к совместной работе в различных сферах.

"Эта экономическая перестройка (НАФТА) принесла достаточно пользы как гражданам США, так и гражданам Мексики, но мы можем сделать ее лучше. Считаю, что успешные переговоры по НАФТА приведут нас к созданию еще большего числа рабочих мест для мексиканских и американских рабочих, которые будут лучше оплачиваться, но только если мы сможем сделать это быстро, иначе я буду вынужден выбрать другой, очень отличный от этого путь", — говорится в письме Трампа. Его текст зачитал журналистами будущий министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Трамп поблагодарил Обрадора за присланное письмо и поздравил его с избранием. "Мы оба добились успеха на выборах, обеспечивая ясное видение, как сделать наши страны сильнее и лучше. Я очень заинтересован в совместной с вами работе и строительстве великих отношений между нашими двумя народами", — отмечает Трамп.

Согласно письму американского президента, его взгляды совпадают с Обрадором в части вопросов торговли, миграции, развития и безопасности.

Обрадор вступит в должность президента Мексики 1 декабря.