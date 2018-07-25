МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Индонезии родился ребенок с двумя лицами и парой мозгов, заключенных в одну голову, сообщает Daily Mail.

Мальчик по имени Гиман Эндика появился на свет в городе Батам. На данный момент ребенку исполнилось два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в утробе матери, его голова оказалась деформированной.

Врачи отмечают, что такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев. Деформация головы и присутствие мозга и лица брата-близнеца подвергает жизнь ребенка опасности — в голове скапливается лишняя жидкость. Лечение, как ожидается, потребует операции по удалению одного из мозгов и лица, а также части черепа.

Мать Гилана рассказала, что не знала о патологии ребенка до родов, хотя трижды исправно делала УЗИ, но аппарат ничего не показал.

Two-month-old boy has an extra face and brain from his conjoined twin who failed to develop a body https://t.co/CkQmUrB5TV — Daily Mail Online (@MailOnline) 23 июля 2018 г.

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