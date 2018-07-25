Российские дипломаты планируют еженедельно посещать Бутину

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Российские дипломаты посетят задержанную в США гражданку РФ Марию Бутину 26 июля и в дальнейшем постараются сделать эти визиты еженедельными, говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

"Следующий визит к Марии Бутиной запланирован на 26 июля. С администрацией тюрьмы намерены обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции. На ее имя должен быть открыт спецсчет, средства с которого она сможет использовать для телефонных звонков родственникам и в посольство", — говорится в сообщении.

"Договорились с Марией о том, что будем посещать ее не реже одного раза в неделю. Она эту поддержку очень ценит", — уточнили дипломаты.

"С момента получения информации об аресте М.В. Бутиной консульский отдел посольства принимает меры по защите ее законных прав и интересов. Главной задачей на первом этапе было убедиться в том, что Мария обеспечена надлежащей юридической помощью, а в ее отношении соблюдаются общепринятые нормы международного права и законодательства США", — сообщает посольство.

"Консульская встреча с М.В. Бутиной подтвердила, что, несмотря на перенесенный в ходе ареста стресс, со здоровьем у нее все в порядке. По режиму содержания в тюрьме в целом жалоб нет, но есть просьбы по улучшению бытовых условий, для решения которых Посольство обратилось в администрацию CTF. Конечно, адаптация к тюремным условиям проходит для Марии непросто. Но духом она не падает, держится бодро", — уточнили в посольстве.

По заявлению дипведомства, в день посещения на прошлой неделе Бутина находилась не в "постоянной камере", а в приемном отделении CTF, поэтому окончательные выводы об условиях содержания посольство будет делать позже. "В случае жалоб или применения американцами мер, которые могут быть расценены как психологическое давление, будем реагировать", — уточнили дипломаты.

Посольство РФ также связалось с родителями Бутиной в России и информирует их о происходящем.

Бутина обвиняется в работе агентом Российской Федерации в США без соответствующей регистрации при минюсте — подобные обвинения в прошлом предъявлялись в делах о шпионаже. Бутину обвиняют в попытках внедриться в американские общественные организации и встречаться с местными политиками. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".