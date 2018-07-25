Moody's: план главы Мексики по строительству НПЗ угрожает рейтингу Pemex

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. План избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по строительству новых нефтеперерабатывающих заводов и модернизации действующих предприятий угрожает рейтингу государственной энергокомпании Pemex, считает агентство Moody's.

По мнению агентства, конечная стоимость строительства может оказаться в разы выше ожидаемой, и предполагается, что ответственность за реализацию проектов и собственность возьмет на себя именно Pemex.

"В случае реализации этих планов, которые пока не подтверждены, кредитные показатели Pemex ослабнут в связи с осуществлением таких инвестиций как путем займов, так и использования ресурсов, которые компании следовало бы направить на производство нефти и газа", — приводит издание Financiero слова старшей вице-президента Moody’s Нимии Альмейды.

Кроме того, план по контролю цен на топливо и возможная отмена торгов по участкам углеводородов ставят под сомнение возможность компании использовать с выгодой для себя благоприятные цены на нефть и интересы к сотрудничеству со стороны иностранных партнеров, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Мексика намерена построить нефтеперерабатывающий завод в штате Табаско на юго-востоке страны, ориентировочная стоимость проекта составляет 6 миллиардов долларов. Мощность завода, как ожидается, составит 500-600 тысяч баррелей в сутки.

Обрадор ранее обещал представить в августе план строительства новых НПЗ и модернизации шести старых в Мексике, которая сейчас импортирует большую часть бензина. Также он заявлял о необходимости снижения зависимости Мексики от США в энергосфере, в том числе об увеличении доли производства бензина в самой Мексике. Сейчас порядка 70% бензина страна импортирует с НПЗ в США.