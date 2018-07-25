В Лиме 20 человек получили ранения при двух взрывах в больнице

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два взрыва произошло в одной из больниц перуанской столицы Лимы, 20 человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает портал Peru Reports со ссылкой на полицию.

Инциденты произошли в больнице района Сан-Исидра. Как сообщил представитель полиции Гастон Родригес, "в клинике произошло два взрыва: один – на парковке, второй – в лаборатории". По его словам, полиция предполагает, что два человека, которые находятся в критическом состоянии, могут быть причастны к случившемуся.

Как отмечает портал, первоначально власти предполагали, что один из взрывов произошел в результате утечки газа, однако впоследствии полиция обнаружила рюкзак и пряжку, которая могла удерживать взрывное устройство. По словам Родригеса, полиция считает, что злоумышленники могли таким образом вымогать денежные средства или угрожать неизвестным лицам, однако точно мотив пока не установлен.