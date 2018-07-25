Белый дом: Трамп подозревает, что Россия вмешается за демократов на выборах

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подозревает, что Россия может вмешаться в выборы на стороне демократов, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что ждет "российского вмешательства" на стороне демократов, и журналисты спрашивали Белый дом, действительно ли Трамп так считает и какие у него есть доказательства.

"Он (Трамп) говорит о постоянном вмешательстве в наши выборы, он считает, что это происходило… Он считает, что они (Россия) будут вмешиваться на стороне демократов… Они оппозиционная партия, он это имел в виду в своих твитах", — заявил Гидли.

На протяжении последних двух лет демократы обвиняли Трампа в "сговоре с Россией". Трамп мотивировал предположения о "российском вмешательстве" на стороне демократов тем, что его администрация отличается жесткой позицией в отношении России.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. В ходе них будет полностью переизбрана палата представителей и 35 членов сената, также будут проводиться выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".