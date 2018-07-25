ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Пентагон выделил чуть более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины, говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.

Консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin получил почти 308 миллионов долларов на производство этих систем вооружения для Австралии, Литвы, Тайваня, Турции, Украины и Эстонии. Работы будут производиться в штате Аризона и должны быть завершены до конца августа 2021 года.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.