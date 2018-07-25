Госдеп поприветствовал реформирование украинской газотранспортной системы

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США приветствуют важный шаг в области реформирования украинской газотранспортной системы, который был объявлен сегодня компаниями "Нафтогаз" и "Магистральные газопроводы Украины", говорится в сообщении госдепартамента США.

Ранее "Нафтогаз" сообщил, что наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" согласовали дорожную карту по передаче последней функций оператора украинской газотранспортной системы.

"Соединенные Штаты рады сообщить, что правительство Украины объявило о важном шаге, предпринятом сегодня и связанном с реформой украинского энергетического сектора. Наблюдательные советы украинского государственного "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" подписали меморандум о взаимопонимании, взяв на себя обязательство передать часть функций "Нафтогаза" "Магистральным газопроводам Украины". Эта реформа согласовывается с политикой, ориентированной на свободный рынок, к которой призывали ЕС, Соединенные Штаты и международное сообщество", — говорится в сообщении

Там же отмечается, что заместитель госсекретаря по Энергетическим ресурсам Франк Фэннон был с рабочим визитом в Киеве, где провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко и главой кабинета Владимиром Гройсманом. И эта встреча играла ключевую роль в заключении этого меморандума. Так же Фэннон подчеркнул решительное несогласие со строительством "Северного потока-2".

Госдеп подчеркнул также, что "соглашение берет курс на создание газового системного оператора передачи, который будет функционировать в соответствии со стандартами антикоррупционного и корпоративного управления".

Администрация Трампа оценивает эти действия как положительный шаг для Украины, заключает ведомство.