ЕС намерен "отсеивать" мигрантов в течение 72 часов после высадки в порту

БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Разработанный ЕК план по первичному приему мигрантов, которые пересекают границы ЕС, предусматривает, что оценка наличия или отсутствия оснований для предоставления им убежища должна быть проведена в течение трех дней, ЕС готов выделять для такой работы команды специалистов из разных агентств численностью порядка 250 человек.

Еврокомиссия обнародовала во вторник подробности плана по созданию "контролируемых центров" по работе с мигрантами на территории Европы и "платформ по высадке" спасенных мигрантов в странах Средиземноморского региона. О проработке этих решений в июне договорились лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Представленная в информационных материалах ЕК предварительная схема состоит из трех основных этапов: высадки судна в порту ЕС, первоначальной регистрации и оценки вопросов убежища (на это выделяется 72 часа), затем, в зависимости от принятого решения, следует возвращение в страну происхождения или перевод в другую страну ЕС для возможной процедуры предоставления убежища.

"Для оказания помощи любому государству-члену, предоставляющему доступ в свои порты с целью высадки, комиссия может выделить в распоряжение команду, готовую оказать помощь при высадке с кораблей, насчитывающих в среднем 500 пассажиров. Бюджет ЕС покроет все инфраструктурные и эксплуатационные расходы", — говорится в справке. В частности, как уже сообщала ЕК, речь идет о 6 тысячах евро "на одного перемещенного человека" и еще 500 евро на расходы по его переводу.

Команды по отбору мигрантов могут насчитывать, в числе прочего, по 50 пограничников, 50 переводчиков, от 20 до 40 сотрудников сопровождения при переводе мигрантов в другие пункты, до 10 сотрудников, обеспечивающих организацию перелетов, до 20 сотрудников Европола, до 70 экспертов по анализу и оценке вопросов предоставления убежища.

На саммите в июне Евросовет признал, что вторичная миграция внутри ЕС создает риски для регулирования Шенгенской зоны и призвал страны ЕС принять меры по противодействию таким перемещениям мигрантов внутри европейских границ. Согласованный документ предусматривал усиление мер по ограничению въезда нелегалов, борьбу с организаторами трафика, создание контролируемых центров для мигрантов, а также возвращение нелегальных мигрантов в те страны, откуда они выехали.