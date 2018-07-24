Макрон взял на себя ответственность за ситуацию с Беналля

ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает предательством действия своего бывшего советника Александра Беналля на демонстрации 1 мая в Париже, и отмечает, что единственным ответственным в данной ситуации является он сам, сообщает телеканал BFMTV.

Во вторник вечером Макрон, который ранее не комментировал инцидент, встретился с депутатами фракции "Вперёд, республика" в Доме Латинской Америке в Париже.

"Если они ищут ответственных, то ответственный я, я один… Я отвечаю перед французским народом… Я доверял Александру Беналля и я утвердил санкции (против него — ред.)", — приводятся цитаты Макрона на сайте телеканала.

Присутствовавший на встрече с президентом депутат партии "Республика, вперёд" Брюно Фюш в своем Twitter написал, что Макрон назвал предательством то, что произошло 1 мая.

Представители оппозиционных партий не раз призывали Макрона высказаться в связи с ситуацией с Беналля.

Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело в середине прошлой недели после публикации во французских СМИ видео, на котором теперь уже бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции и парламентская комиссия. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения предъявлены также другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.