Аэропорт Ганновера объявил приостановил работу из-за аномальной жары

Самолеты в аэропорту в Германии. Архивное фото

Самолеты в аэропорту в Германии. Архивное фото

БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. Международный аэропорт в немецком городе Ганновер (федеральная земля Нижняя Саксония) прервал работу во вторник из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Германии.

Об этом говорится в опубликованном заявлении официального представителя аэропорта.

"Из-за продолжающейся жары северная полоса аэропорта получила повреждения. Одновременно в связи с ремонтными работами закрыта южная полоса. В этой связи аэропорт закрыт как минимум до среды, до 06.00 утра (07.00 мск) для всех вылетов и прилетов", — говорится в заявлении.

Пассажирам, приехавшим в аэропорт, рекомендовано вернуться домой и узнавать о статусе своего рейса в авиакомпании.

Аномальная жара, которая установилась в Германии в прошлые выходные, продлится как минимум две недели. Синоптики прогнозируют, что к выходным температура воздуха в центральных регионах прогреется до плюс 37 градусов по Цельсию.