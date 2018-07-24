Пострадавший в Эймсбери заявил, что не помнит, где нашел флакон с ядом

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери заявил, что не помнит, где нашел флакон с отравляющим веществом, который подарил своей подруге, скончавшейся впоследствии в больнице Солсбери, сообщает британский телеканал ITV.
По его словам, его подруга почувствовала недомогание примерно через 15 минут после того, как распылила находившееся во флаконе вещество на запястье.
"Думаю, что где-то через 15 минут Дон сказала, что у нее болит голова и спросила, нет ли у меня таблеток. Я стал смотреть в квартире, она сказала, что чувствует себя странно и ей нужно полежать в ванне, что тогда мне показалось немного странным", — отметил Роули.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей, Москва это категорически отрицает.