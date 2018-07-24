В Госдепе отказались комментировать дело Бутиной

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ведомство не будет комментировать дело россиянки Марии Бутиной, так как им занимается министерство юстиции.
"Госдепартамент, в отличие от других правительств в мире, не будет касаться ситуации, связанной с правоохранительными органами. Этим всем занимается минюст. Госсекретарю нечего будет сказать на эту тему", — сообщила Науэрт на брифинге.
В среду госсекретарь США Майк Помпео должен выступить в сенате — в том числе по вопросу о российско-американских отношениях.