В Госдепе отказались комментировать дело Бутиной

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что ведомство не будет комментировать дело россиянки Марии Бутиной, так как им занимается министерство юстиции.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

"Госдепартамент, в отличие от других правительств в мире, не будет касаться ситуации, связанной с правоохранительными органами. Этим всем занимается минюст. Госсекретарю нечего будет сказать на эту тему", — сообщила Науэрт на брифинге.

В среду госсекретарь США Майк Помпео должен выступить в сенате — в том числе по вопросу о российско-американских отношениях.