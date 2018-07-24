Белоруссия задержала "санкционки" на 21 миллион долларов

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Белоруссия не пропустила в Россию товаров, попадающих в РФ под санкционные меры, почти на 21 миллион долларов, приводит агентство Sputnik Беларусь заявление государственного таможенного комитета республики.

"В последнее время в СМИ возобновились публикации с обвинениями в поставках "санкционных" товаров в Российскую Федерацию с территории Беларуси. Претензии не подтверждаются реальным состоянием дел и статистикой", — заявил комитет, отметив, что товаров, которые сейчас относятся к группе "санкционных", после ввода Россией продуктового эмбарго в республику стало поставляться гораздо меньше. Например, в апреле-июне 2014 года их было 357 тысяч тонн, а в аналогичный период этого года — 295 тысяч тонн, приводит агентство данные таможкомитета.

Всего с момента ввода Россией продуктового эмбарго в Белоруссии возбудили 30 уголовных дел за попытки поставок "санкционки" по поддельным документам, было проведено 4,7 тысячи спецмероприятий, выявлено 2,2 тысячи административных правонарушений. "Общая стоимость товаров — 40,8 миллиона (белорусских – ред.) рублей, то есть, более 21 миллиона долларов в эквиваленте", — отмечается в сообщении.

Причем с начала этого года за незаконный реэкспорт было возбуждено 13 уголовных дел, выявлено 152 административных правонарушения, а стоимость таких товаров составила 5,2 миллиона белорусских рублей, или около 2,6 миллиона долларов, сообщает агентство.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии.

В свою очередь, в середине этого июля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной. А председатель таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько заявил, что Минск полностью выполняет перед Москвой обязательства по недопуску на территорию России санкционных товаров, следующих транзитом через Белоруссию.