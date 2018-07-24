Пенс призвал власти Никарагуа покончить с насилием в стране

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в своем посте в Твиттере призвал власти Никарагуа немедленно покончить с насилием и провести досрочные выборы в стране.

"Несомненно, что власти Никарагуа спонсируют насилие в стране. Пропаганда Ортеги никого не проведет и ничего не меняет. Режим виноват в смерти более чем 350 людей. США призывают правительство Ортеги сейчас же покончить с насилием и провести досрочные выборы — мир смотрит!" – написал Пенс.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега уже заявлял, что не пойдет на досрочные выборы на фоне проходящих в стране массовых протестов.

В стране с апреля идут антиправительственные протесты, уже унесшие жизни более 350 человек. Ортега заявляет о заговоре против своей страны и попытке государственного переворота.

Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие в Никарагуа, призвала стороны конфликта к участию в национальном диалоге и потребовала от правительства страны согласовать календарь проведения выборов. Однако Ортега и ранее отказывался от идеи проведения досрочных выборов.