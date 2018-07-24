В США 25 человек, включая семерых россиян, обвинили в крупном мошенничестве

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Двадцать пять человек, среди которых семь россиян, обвиняются в США в крупном мошенничестве на продаже автомобилей, сообщило во вторник министерство юстиции США.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили 7 граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане, в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.

"С ноября 2016 по июль 2018 года обвиняемые осуществляли широкую мошенническую схему, в ходе которой они обычно изображали законных продавцов автомобилей, обманывали жертвы, с тем чтобы те платили за эти машины, снимали деньги в банках по всей стране и переводили прибыль за пределы Соединенных Штатов", — говорится в релизе минюста.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.