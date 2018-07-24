В ОБСЕ назвали новость об убийстве журналиста Суворова ужасной

ВЕНА, 24 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал ужасными сообщения об убийстве российского журналиста Дениса Суворова.
"Ужасные новости о насильственной смерти российского журналиста и телеведущего Дениса Суворова, работавшего в государственной телекомпании "Нижний Новгород". Жду дальнейшей информации об обстоятельствах и мотивах. Мои глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.
Погибший Денис Суворов являлся журналистом ГТРК "Нижний Новгород". На сайте телеканала сообщается, что Суворов трагически погиб. По данным ГТРК, он вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом" и был редактором интернет-портала вестинн.рф.