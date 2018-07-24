Помпео прокомментировал сообщения о демонтаже ракетных объектов в КНДР

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник не стал подтверждать сообщения о демонтаже ракетных объектов в КНДР, но заявил, что такой демонтаж соответствуют обещаниям лидера страны Ким Чен Ына, которые он дал ранее президенту США Дональду Трампу.
"Мы видели сообщения в СМИ об объектах запуска ракет. Это полностью соответствует тем обещаниям, которые председатель Ким (Чен Ын) дал президенту (Дональду) Трампу, когда они были в Сингапуре. Он обещал это и раньше", — сказал Помпео на пресс-конференции
Он напомнил, что США настаивают на том, чтобы на этих объектах присутствовали инспекторы, которые бы следили за процессом демонтажа. На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.