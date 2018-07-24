Помпео прокомментировал сообщения о демонтаже ракетных объектов в КНДР

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник не стал подтверждать сообщения о демонтаже ракетных объектов в КНДР, но заявил, что такой демонтаж соответствуют обещаниям лидера страны Ким Чен Ына, которые он дал ранее президенту США Дональду Трампу.

КНДР начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", сообщает американо-южнокорейский портал 38 North, публикующий материалы экспертов по Северной Корее. Согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет демонтаж здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.

"Мы видели сообщения в СМИ об объектах запуска ракет. Это полностью соответствует тем обещаниям, которые председатель Ким (Чен Ын) дал президенту (Дональду) Трампу, когда они были в Сингапуре. Он обещал это и раньше", — сказал Помпео на пресс-конференции

Он напомнил, что США настаивают на том, чтобы на этих объектах присутствовали инспекторы, которые бы следили за процессом демонтажа. На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.