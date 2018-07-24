Помпео расскажет сенаторам о "злонамеренной активности России"

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что будет рад в ходе выступления в сенате США рассказать законодателям как про встречу президентов США и РФ, так и про шаги, которые текущая администрация предпринимает и будет предпринимать по вопросу отражения угроз со стороны РФ.

Госсекретарь США Майк Помпео выступит в комитете по иностранным делам сената 25 июля, следует из графика, опубликованного на сайте комитета.

"Я говорил с президентом (Дональдом Трампом) по поводу встречи с президентом Путиным. И я был частью более широкого обсуждения после. Я говорил с министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым. И президент был откровенен по поводу вещей, в которых мы согласны друг с другом и готовы работать. Эта встреча дала старт очень важному обсуждению. С моей точки зрения, это очень важная встреча с президентом Путиным, я думаю, что мир получит пользу от нее, и история ее оценит по достоинству", — ответил Помпео на вопрос журналистов, каковы его взгляды на прошедшую встречу и что он планирует рассказать сенаторам.

"Я с нетерпением жду выступления, завтра я буду выступать по многим вопросам в сенате, включая Россию. Одна из тех вещей, которую потеряли в вопросе отношений РФ и США, это стремление текущей администрации предотвратить злонамеренную активность России. Вы знаете, что такие шаги предпринимали и другие администрации в течение всей холодной войны. Я буду рад обсудить этот вопрос", — добавил он.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявляла, что "госсекретарь Помпео и члены конгресса находятся в постоянном взаимодействии уже в течение нескольких недель по КНДР, согласовывая время встречи, которое будет удобно для всех". По ее словам, основной темой будет КНДР.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".