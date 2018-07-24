В Южной Корее аномальная жара в этом году унесла жизни 14 человек

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Аномальная жара в Южной Корее в этом году унесла жизни 14 человек, еще около 1,3 тысячи пострадали, сообщает телеканал MBC.

Особенно сильно жара ощущалась на прошлой неделе, когда в отдельных районах страны температура воздуха достигала 38 градусов. Южнокорейский центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщает, что за неделю с 15 по 21 июля из-за тяжелых погодных условий скончались семь человек и пострадали еще 556.

По данным ведомства, большая часть пострадавших живут на юге, юго-востоке и северо-западе страны. Чаще всего пациенты испытывают недомогание в период с 12 до 17 часов. Ведомство призывает быть особенно осторожными пожилых людей и детей, а также лиц, работающих на открытом воздухе.

Телеканал MBC отмечает негативный эффект жаркой погоды для сельского хозяйства: с начала года из-за высокой температуры воздуха умерли около 1,2 миллиона птиц на фермах и в домашних хозяйствах.

Как отмечает телеканал, в разных районах страны периодически возникают перебои с подачей электроэнергии, так как сеть испытывает рекордные нагрузки из-за повсеместного использования кондиционеров и вентиляторов.