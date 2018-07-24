Американские сенаторы начинают работу над усилением санкций против России

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Грэма.

"Сенаторы США Линдси Грэм и Боб Менендес… сегодня объявили о том, что они работают над всеобъемлющим законопроектом, которое усилит санкционное давление на Россию, одновременно укрепляя при этом потенциал правительства Соединенных Штатов по реагированию (на действия РФ — ред.)", — следует из опубликованного сообщения.

Сенаторы заявили, что они "привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии". "Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) вводятся", — сказали законодатели.

В то же время двухпартийный законопроект будет предполагать введение "дополнительных санкций для обеспечения максимального давления на кампанию Кремля против демократии" в США.

В опубликованном документе поясняется, что законопроект предполагает, в частности, "усиление санкций против российского энергетического и финансового сектора", "усиление санкций против российских олигархов и предприятий с участием госкапитала", "санкции против суверенного долга РФ", "секторальные санкции против киберигроков в России", "создание Национального центра реагирования на российские угрозы", "необходимость одобрения сенатом выхода США из НАТО".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.