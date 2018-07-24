Бутину содержат в одиночной камере для обеспечения защиты

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Американские адвокаты россиянки Марии Бутиной почти каждый день навещают ее в следственном изоляторе, где та содержится в одиночной камере, сообщил во вторник РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Я навещал ее несколько раз, а адвокат нашей компании навещает ее почти каждый день. Условия минимальные, как это здесь обычно бывает. Она находится в "заключении под защитой", и потому ее содержат в ее собственной камере, не с другими заключенными", — сказал он.

По словам Дрисколла, через какое-то время ей разрешат делать звонки, но создание счета и размещение на нем средств требует времени.

Адвокат добавил, что на запланированном на среду судебном слушании стороны должны будут договориться о графике дальнейших действий.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.