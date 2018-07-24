В ООН отметили отсутствие доказательств демонтажных работ в КНДР

ООН, 24 июл — РИА Новости. ООН не может подтвердить демонтаж объектов на космодроме Сохэ в КНДР, пока информация поступает только из СМИ, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик добавил, что ООН готова участвовать в "верификации процесса денуклеаризации".
Американо-южнокорейский портал 38 North, публикующий материалы экспертов по Северной Корее, сообщил, что КНДР начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.
На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.