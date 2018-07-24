В ООН отметили отсутствие доказательств демонтажных работ в КНДР

ООН, 24 июл — РИА Новости. ООН не может подтвердить демонтаж объектов на космодроме Сохэ в КНДР, пока информация поступает только из СМИ, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы только видели изображения, опубликованные на различных новостных сайтах. Очевидно, если это подтвердится, это будет позитивным шагом. Но у нас нет никакой точной информации помимо той, что мы видели в СМИ", — сказал он.

Дюжаррик добавил, что ООН готова участвовать в "верификации процесса денуклеаризации".

Американо-южнокорейский портал 38 North, публикующий материалы экспертов по Северной Корее, сообщил, что КНДР начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.

На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.