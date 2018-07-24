Трое палестинцев ранены в результате обстрела с израильского беспилотника

ГАЗА, 24 июл — РИА Новости. Трое палестинцев получили ранения, попав под огонь израильского беспилотника в секторе Газа, сказал РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщали об ударе с воздуха по группе, запускавшей через границу воздушные шары с горючими веществами из северной части анклава.

"Трое палестинцев получили ранения в результате ракетного обстрела с израильского беспилотника", — сказал собеседник агентства.

Это уже третий такой инцидент после того, как на минувших выходных стороны объявили о согласовании перемирия при посредничестве Египта, а израильтяне дали понять, что договоренности распространяются и на феномен "огненного террора".

Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в сектора Газа масштабную операцию.