Коалиция США заявила о ликвидации боевиков ИГ*, причастных к атаке в Швеции

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" ликвидировали несколько боевиков, причастных к организации теракта в Стокгольме в 2017 году, заявили во вторник в коалиции.

В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. За рулем находился 40-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, который был приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Силы коалиции 12 июня нанесли удар по Симаку, сотруднику разведки ИГ*, связанному с террористической ячейкой, которая готовила нападения в Швеции. 24 июня были убиты еще два человека, непосредственно связанных с организацией атаки в Швеции — Абу Авф и Абу-Куддама. Кроме того, 26 июня был убит член ячейки, организовавшей атаку в Швеции, Шариф Аль-Рагаб", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в апреле в Сирии был нейтрализован Мунаввар аль-Мутаяри, который готовил теракты в Саудовской Аравии, а в июне – выходец из Бельгии Суфан Маку, который прибыл в Сирию для "планирования атак против США и их интересов", добавили в коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.