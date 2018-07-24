Эксперт прокомментировал самоубийство одной из основательниц Femen

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал сообщения о самоубийстве одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко.

Эксперт назвал произошедшее трагедией и предположил, что активистки организации были вынуждены покинуть Украину из-за агрессивных действий со стороны киевской власти.

"Думаю, они свернули тут (на Украине. – Прим. ред.) свою активность из-за того, что на них нападали. У нас есть "замечательные" блюстители нравственности в роли украинских нацистов", — заявил Погребинский в интервью RT.

Участницы движения, судя по всему, решили, что продолжать свою деятельность за границей будет безопаснее, отметил собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что представительница Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в своей квартире в Париже. Как сообщила организатор движения на Украине Анна Гуцол, девушка оставила предсмертную записку. По ее словам, друзья разыскивали Шачко три дня. Причина, по которой девушка решила свести счеты с жизнью, неизвестна.

Движение Femen появилось на Украине в 2008 году. Позднее его филиалы открылись и в других государствах. Члены организации борются за права женщин и свободу слова, выступают против проституции и сексуальных домогательств, а также в защиту однополых браков.