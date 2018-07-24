В Катаре началось расширение крупнейшей на Ближнем Востоке военной базы США

ДОХА, 24 июл — РИА Новости. Госминистр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Аттыйя объявил о начале расширения расположенной на территории эмирата базы ВВС США Эль-Удейд, которая является крупнейшей военной базой США на Ближнем Востоке, сообщило во вторник Катарское агентство новостей QNA.

Церемония закладки первого камня дополнительных жилых и операционных корпусов прошла в присутствии командующего воздушными силами на базе Эль-Удейд бригадного генерала Джейсона Армагоста.

По информации агентства, расширение базы, которое проходит в рамках плана по укреплению стратегического военного сотрудничества между двумя странами, включает строительство новых жилых комплексов и служебных помещений для осуществления совместной деятельности и улучшения качества жизни дислоцированных на базе военных.

Как отметило агентство, в настоящее время Катар взаимодействует с США для определения "дорожной карты" двусторонних отношений, которая нацелена на включение базы Эль-Удейд в список постоянных военных баз США.

В настоящее время на базе ВВС США Эль-Удейд в Катаре дислоцированы более 10 тысяч американских военных, а также военные международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.

После начала дипломатического кризиса в отношениях между Катаром и соседними странами — Саудовской Аравией и ОАЭ — арабские СМИ писали о возможном переносе военной базы США в Катаре на территорию этих стран, но катарские власти опровергли эти сообщения, заявив, что Доха подписала соглашение с Вашингтоном о расширении базы Эль-Удейд.

* Террористическая организация, запрещенная в России.