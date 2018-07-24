Трамп опасается, что Россия попытается помочь демократам на выборах в США

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Дональд Трамп считает себя самым жестким по отношению к РФ президентом США, а потому он полагает, что Москва захочет помочь Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" – написал президент США в Twitter.

Ранее заявления Трампа о том, что он доверяет и президенту РФ Владимиру Путину, и американской разведке вызвали яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США, которое Кремль также опровергает. Некоторые демократы назвали поведение Трампа проявлением слабости или безумия, а экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан назвал выступление президента государственной изменой. Позднее Трамп заявил журналистам, что оговорился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".