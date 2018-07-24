Мексика требует от США "перемирия" в применении пошлин

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Мексика потребовала от США приостановить применение пошлин и враждебных мер во взаимной торговле перед возобновлением переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заявил во вторник министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал новых переговоров по НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам. Посол Мексики в США Херонимо Гутьеррес считает, что переговоры по модернизации НАФТА могут завершиться к концу текущего года.