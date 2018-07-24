Политика Турции в отношении Армении не менялась, заявил Чавушоглу

БАКУ, 24 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, что Анкара не изменила политику в отношении Армении и карабахского конфликта.

"Во время саммита НАТО я встретился с Зограбом Мнацаканяном. Я знаком с ним ещё когда он был послом Армении в Совете Европы. Поздравил его и премьер-министра Армении Пашиняна… Наша позиция известна, мы не изменили своей позиции. Известна наша позиция и по Карабаху", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Баку.

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывший тогда президент Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД Армении подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс; 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.

Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".