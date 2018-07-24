Бутина не имеет отношения к расследованию Мюллера, заявил ее адвокат

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера предполагаемых связей между президентом США Дональдом Трампом и РФ, заявил адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл.
Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.