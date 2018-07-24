Бутина не имеет отношения к расследованию Мюллера, заявил ее адвокат

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера предполагаемых связей между президентом США Дональдом Трампом и РФ, заявил адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл.

"Часть того, почему я это делаю, потому что она, на мой взгляд, невинна. Там нет никаких связей с делом Мюллера. Несправедливо, что она попала в эту историю с российским вмешательством", — сказал он в эфире телеканала MSNBC

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.