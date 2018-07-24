Британия продаст базу пилотов Red Arrows из-за экономии

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Минобороны Великобритании в целях экономии бюджетных средств продаст несколько военных объектов, в том числе базу ВВС, на которой тренируется национальная пилотажная группа Red Arrows.

"Минобороны закроет базу Scampton (в Линкольншире) в 2022 году и перебазирует пилотажную группу на другую базу, которая больше подойдет для целей группы. Также минобороны подтверждает, что намерено прекратить в 2020 году использование королевскими ВВС базы Linton-on-Ouse (в Северном Йоркшире), так как потребности в этой базе больше нет", — говорится в письменном заявлении замминистра обороны Великобритании Тобиаса Эллвуда.

Авиабаза Scampton была открыта в 1916 году, во время Второй мировой войны с нее совершались вылеты самолетов для нанесения ударов по Германии. Red Arrows пользовались базой 20 лет. На базе служат и работают 600 человек, на ней базируется также подразделение контроля за аэрокосмическим пространством. База Linton-on-Ouse использовалась для подготовки пилотов реактивных самолетов, курс обучения на ней проходил принц Уильям. Центр подготовки в 2019 году передислоцируется на одну из авиабаз в Уэльсе.

Согласно принятому правительством решению, минобороны должно к 2040 году сократить количество используемых объектов на треть. Всего оборонное ведомство планирует отказаться от использования 91 объекта. Согласно опубликованным в 2016 году данным, на обслуживание и поддержание не требующейся больше инфраструктуры минобороны Британии ежегодно тратит 2,4 миллиарда фунтов стерлингов.