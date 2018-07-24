Путина не пригласят на открытую сессию конгресса США

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет приглашен для выступления в конгрессе США.
Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс 19 июля опубликовала в Twitter заявление, что президент США Дональд Трамп попросил своего советника по безопасности Джона Болтона пригласить Владимира Путина осенью в Вашингтон, и дискуссии по этому поводу уже ведутся.